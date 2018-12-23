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Suriye’ye sevkiyat hızlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Suriye’ye sevkiyat hızlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı rütbeli personel ile yapılıyor. Bu sevkiyat kapsamında, subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan komando birliklerinin Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği de bildirildi.

Kaynak: İHA

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