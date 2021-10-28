Sürmanşet ne demek, TDK'ya göre Sürmanşet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sürmanşet ne demek? Sürmanşet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sürmanşet kelimesi. Peki sürmanşet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sürmanşet nedir, sürmanşet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜRMANŞET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sürmanşet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sürmanşet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sürmanşet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık

