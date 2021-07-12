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  3. Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nde skandal görüntüler: Kapının üstüne çıkıp karşışıklı oynadılar! 3 gözaltı!

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nde skandal görüntüler: Kapının üstüne çıkıp karşışıklı oynadılar! 3 gözaltı!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlık, sosyal medyada büyük tepki topladı. 2 kişinin kilise kapısı üzerinde, müzik eşliğinde karşılıklı oynadığı görüntülere ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi, müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Yüksek sesle müzik açan bir grup, eğlencenin dozunu kaçırdı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişinin ise burada oynadığı görüntüler sosyal medyada tepk çekerken Valilik, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"MABEDE SAYGISIZLIK HERKESE SAYGISIZLIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak mabetlere yapılan saygısızlığın herkese karşı yapılmış bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Valiliği tepki çeken olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN SOYLU'DAN

Ömer Çelik'in ardından konuya ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptıüı paylaşımda, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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