Sürpriz açıklama! Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu

YKS'nin ertelenmesi için çabalamasıyla gündeme gelen Dr. Serdar Savaş Youtube üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Savaş gerçekleştirdiği canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Serdar adaylığını şu cümlelerle duyurdu:

"Bu hareketin şuandaki lideri benim.Ben çalıştırıyorum, gençler bana büyük destek verdi. Şuandaki partisiz Cumhurbaşkanı adayı benim. Ne zamana kadar? Ta ki bu süreç benden bu işi daha iyi yapacak birisini buluna kadar."

Dr.Serdar Savaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?