Sürpriz aşk! İlker Kaleli gönlünü Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı

FOX TV'de yayınlanan Öğretmen dizisi ile popülaritesini arttıran oyuncu İlker Kaleli, bu kez yeni bir aşka yelken açmasıyla gündeme geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaleli'nin Baraj dizinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz'la bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi. Çiftin her yerde ele ele göz göze olduğu öğrenildi. Çiftin ilişkilerini ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

Öte yandan İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinden rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Biran Damla Yılmaz kimdir? İlker Kaleli ile aşk mı yaşıyor?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Yılmaz, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde rol almaktadır. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda 54 kilodur. Yengeç burcudur.