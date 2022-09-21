Sürüclerin dikkatine! İBB resmen duyurdu! Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapanıyor!

İstanbul Büüykşehir Beeldiyesi araç kullanan vatnadşalrı ilgilendiren önemli bir konu hakkında bilgilendirme yaptı. Mobil uygulama üzerinde yaoılan bilgilendirmede Galata ve Unkapanı Köprülerinin gece belli saatlerde trafiğe kapatılacağı bilgisi verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadelerine yer verildi.