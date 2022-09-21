Sürüclerin dikkatine! İBB resmen duyurdu! Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapanıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Galata ve Unkapanı Köprüleri'nin bundan böyle gece saatlerinde trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Sürüclerin dikkatine! İBB resmen duyurdu! Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapanıyor!

İstanbul Büüykşehir Beeldiyesi araç kullanan vatnadşalrı ilgilendiren önemli bir konu hakkında bilgilendirme yaptı. Mobil uygulama üzerinde yaoılan bilgilendirmede Galata ve Unkapanı Köprülerinin gece belli saatlerde trafiğe kapatılacağı bilgisi verildi.

Sürüclerin dikkatine! İBB resmen duyurdu! Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapanıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sürüclerin dikkatine! İBB resmen duyurdu! Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapanıyor!

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Afrin'de teröristlere ağır darbe!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Afrin'de teröristlere ağır darbe!
Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı
Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı
İstanbul'da TOKİ'den daha uygun 2+1 100 metrekare ev! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
İstanbul'da TOKİ'den daha uygun 2+1 100 metrekare ev! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Uğur Dündar'dan 6'lı masa isimlerine naçizane öneri! "Karşılarında kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar"
Uğur Dündar'dan 6'lı masa isimlerine naçizane öneri! "Karşılarında kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar"
Son Haberler
Son dakika! MSB kor gibi yaktı! Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haberler!
Son dakika! MSB kor gibi yaktı! Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haberler!
ATV Müge Anlı full izle bugün 21 Eylül 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube
ATV Müge Anlı full izle bugün 21 Eylül 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi!
Sabancı Vakfı'ndan öğrencilere müjde: Karşılıksız burs tutarı 2 bin lira olarak belirlendi!
Sabancı Vakfı'ndan öğrencilere müjde: Karşılıksız burs tutarı 2 bin lira olarak belirlendi!
Yorumlananlar