Suruç’ta kaçak galericiler sitesinin yıkımında gerginlik yaşandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaçak olarak yapıldığı belirlenen oto galericiler sitesinin yıkımında gerginlik yaşandı. Yıkımı engellemek isteyenlere, jandarma müdahale etti.

Olay, Suruç ilçesinin 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe belediyesi, kaçak olarak tarım arazisi üzerine yapıldığını belirlediği 41 iş yerinin yıkımı kararını aldı. Oto galeri sitesi olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin boşaltılmasını isteyen ekipler, bunun için yaklaşık bir ay süre tanıdı. Bazı esnafların iş yerini boşaltmaması üzerine 15 gün de ek süre verildi. Ek sürenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye giden ekipler, esnaf tarafından engellenince jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kalabalığı yıkımın yapılacağı alandan çıkartmaya çalıştı. Yollara taş ve çöp konteynırları koyan kalabalık, ekiplerin girişini engellemek istedi.

Takviye ekip gönderildi

Bütün çabalara rağmen dağılmayan kalabalığa jandarma ekipleri müdahale etti. TOMA'lar kapatılan yolu açtıktan sonra kalabalığa su sıktı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye takviye komando ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kalabalık dağılınca iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkım esnasında jandarma ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)