Sürücü kursu sahibi "gönüllü vefacı" oldu, araçlarıyla gıda kolileri taşıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın talimatıyla koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları binlerce kişinin yardımına koşuyor.

Devlet kurumlarında çalışan çok sayıda personelin de yer aldığı vefa gruplarına vatandaşlar da gönüllü destek vermeye başladı. Başakşehir'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla 30 Nisan'a kadar sürücü kursu kapalı olan Ömer Faruk Topdemir'de bu gönüllülerden biri oldu. Topdemir, Başakşehir Kaymakamlığı'na başvurarak kardeşleriyle işlettiği sürücü kursundaki 10 aracı bu kapsamnda kullanmak istediklerini belirtti. Topdemir, kaymakamlığın onayıyla da gönüllü vefacı olarak hizmet vermeye başladı.

KAYMAKAMLIK BİZE YÖNLENDİRİYOR

Başakşehir Kaymakamlığı'nı aradıklarını oradan da kendilerine verilen adreslere ihtiyaç kolilerinin götürdüklerine belirten Topdemir, şunları söyledi:

"Uzun yıllardır Başakşehir'de ikamet ediyorum. Burada sürücü kursumuz var. 16 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısıyla koronavürüs kapsamında çalışmalarımız iptal oldu. Biz bu süreçte ne yapabiliriz, dedik. Ülkemiz için neler yapabiliriz fayda sağlayabiliriz, diye düşündük. Vefa Projesini duyduk. Bunda yer almak istedik. Başakşehir Kaymakamımız Uğur Bey'e durumu anlattık. O da sağ olsun destek verdi bize. Başakşehir Belediyesi görevlileri araçlarımızı dezenfekte ettikten sonra da görev almaya başladık. 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahipleri kaymakamlığı arıyor. Biz de lojistik sağlıyoruz. Bu proje çok heyecanlandırdı bizi. Bu kapsamda çevre esnaflardan da çok iyi tepkiler aldık. Biz nasıl katkı sağlayabiliriz, diye arıyorlar. Biz de kaymakamlığımıza yönlendiriyoruz. Herkes birşeyler yapabilir. Kaymakamlıklara başvursunlar."

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Kaynak: DHA