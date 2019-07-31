"Sürücü Seyahat Karnesi" sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaya katılım sağlayan Furkan Çelik'e katılım belgesi ve çeşitli ödüller verildi.

Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması; çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Dikkat Sizden Notlar Bizden" sloganıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaya katılım sağlayan Furkan Çelik'e; Samsun Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mehmet Arı tarafından, trafik güvenliği konusunda göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle, katılım belgesi takdim edilerek, çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA