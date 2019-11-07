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  3. Sürücüler dikkat! Bunu yapanlara 2 bin 869 lira ceza geliyor

Sürücüler dikkat! Bunu yapanlara 2 bin 869 lira ceza geliyor

Yeni yıl itibariyle trafik cezaları da kallavi bir zam görecek. Peki hangi trafik ihlalinin cezası ne olacak?

Sürücüler dikkat! Bunu yapanlara 2 bin 869 lira ceza geliyor 117

Emniyet kemeri kullanmamak: 108 TL