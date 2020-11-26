Dolar kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzinin litre fiyatına gelen 37 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorine zam geldi. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada,"27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

EPGİS'ten yapılan diğer açıklamada, "27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk artışın 28 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 5 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,62 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.