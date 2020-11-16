Benzin fiyatlarına dolar kuru nedeniyle geçtiğimiz haftalarda gelen 2 zammın ardından bu kez indirim geldi. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgilere göre , Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 liraya düşecek. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



17/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 32 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) November 16, 2020

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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