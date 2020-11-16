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  3. Sürücülere büyük müjde! Cepler rahatlayacak: Benzine 32 kuruş indirim geldi

Sürücülere büyük müjde! Cepler rahatlayacak: Benzine 32 kuruş indirim geldi

Son dakika haberi... EPGİS bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Benzin fiyatlarına dolar kuru nedeniyle geçtiğimiz haftalarda gelen 2 zammın ardından bu kez indirim geldi. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR? 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgilere göre , Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 liraya düşecek. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

 

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR? 

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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