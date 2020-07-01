Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir bugün de gerçekleşti, Geçtiğimiz günlerde gelen indirimin ardından bu kez benzinin litre fiyatına 11 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 10 kuruş zam yapıldı. Ayrıca yapılan yeni açıklama ile otogaza da 32 kuruş zam yapıldı.

BENZİNİN FİYATI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.

MOTORİNİN FİYATI

Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.

OTOGAZA DA ZAM GELDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre yarından tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogazın litre fiyatına 32 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.