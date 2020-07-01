Sürücülere kötü haber! Benzin, motorin ve otogaza zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 11, motorinin litre fiyatına 10, otogaza da 32 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir bugün de gerçekleşti, Geçtiğimiz günlerde gelen indirimin ardından bu kez benzinin litre fiyatına 11 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 10 kuruş zam yapıldı. Ayrıca yapılan yeni açıklama ile otogaza da 32 kuruş zam yapıldı.
BENZİNİN FİYATI
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.
MOTORİNİN FİYATI
Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.
OTOGAZA DA ZAM GELDİ
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre yarından tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogazın litre fiyatına 32 kuruş zam yapıldı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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