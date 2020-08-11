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  3. Sürücülere kötü haber geldi! Benzine büyük zam geldi

Sürücülere kötü haber geldi! Benzine büyük zam geldi

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü motorine gelen 16 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.

 

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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