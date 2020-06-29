Sürücülere müjde: Akaryakıta çifte indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürerken benzine ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 12, motorine ise 17 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Sürücülere müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor

Zammın ardından benzine büyük indirim geliyor

Sürücülere müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor