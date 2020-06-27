Sürücülere müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıta zam gelmişti. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle bu kez indirim benzinin litre fiyatına 22 kuruş indirim geldi. Vatandaşlar bu indirimden yeni yeni faydalanmaya başlamışken yeniden indirim beklentisi oluştu.Buna göre 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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