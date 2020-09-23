Sürücülere müjde! Motorine indirim yolda

Motorinin litre fiyatına 18 Eylül Cuma günü gelen 25 kuruşluk zammın ardından bu kez 11 kuruş indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren gelmesi ve pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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