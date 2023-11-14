Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!

Petrol fiyatları düşüşünü üçüncü haftaya taşırken akaryakıt fiyatlarında flaş bir gelişme yaşandı. Motorin litre fiyatları bu gece yarısından itibaren değişecek. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

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Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!

Ekim ayında motorin fiyatlarına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

Ancak motorin fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor. Mazot litre fiyatı için 1,64 liralık indirim gece yarısından itibaren tabelaya yansıyacak.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Litre fiyatları 36 TL seviyesine çekilecek

İndirimin ardından ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul’da 36,55 TL, Ankara’da 37,14 TL ve İzmir’de ise 37,25 TL’ye gerileyecek.

13 Kasım 2023 pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 34,52 TL
Motorin: 38,05 TL
LPG (Otogaz): 18,24 TL

ANKARA

Benzin: 35,14 TL
Motorin: 38,64 TL
LPG (Otogaz): 18,66 TL

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