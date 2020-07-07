Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Motorine dün gelen 10 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine 10 kuruş zam geldi. EPGİS'ten alınan bilgiye göre zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Sürücülere EPGİS'ten kötü haber: Motorine zam geldi