Sürücüleri üzen haber! Benzine ve motorine büyük zam geldi

Geçtiğimiz hafta indirimin geldiği akaryakıt fiyatlarına bugün yeniden zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatına 37 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 37,

Motorinde 32 KRŞ/LT



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) June 8, 2020

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.