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  3. Sürücüleri üzen haber: Motorine büyük zam geldi

Sürücüleri üzen haber: Motorine büyük zam geldi

EPGİS, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldığını bildirdi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "08/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzin fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyat artışının ardından motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, Ankara'da 5,97 liradan 6,13 liraya ve İzmir'de 6,01 liradan 6,17 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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