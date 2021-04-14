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Sürücülerin çukurla imtihanı! Derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

Yol ortasındaki çukur sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir'de bir bina inşaatının yakınında bulunan yolda önceden kazılmış ve düzgün kapatılmayan çukurda çöküntüler sürücülerin yolda ilerlemesine engel oldu.

Sürücülerin çukurla imtihanı! Derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir'de bir bina inşaatının yakınında bulunan yolda önceden kazılmış ve düzgün kapatılmayan çukurda çöküntüler sürücülere zor anlar yaşattı.

Tepebaşı ilçesinin Çamlıca mahallesi Yelkenli sokakta halen yapımı süren bir inşaatın önündeki yolda kazılan asfalt, çöküntülere neden oldu. Daha önce açılan ve iyi kapatılmayan çukur, yağmurunda etkisiyle derinleşti. Toprak dolgunun yanı sıra asfaltta da oluşan derin yarıklar, yolu kullanan araç sürücülerine zor anlar yaşattığı gözlendi.

KAYNAK: ihlas Haber Ajansı

Sürücülerin çukurla imtihanı! Derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

Sürücülerin çukurla imtihanı! Derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

Sürücülerin çukurla imtihanı! Derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

Sürücülerin çukurla imtihanı! Derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

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