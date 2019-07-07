Sürücülerin renkli yoldaşı "ayçiçekler"

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya yolları arasındaki tarlalarda baş veren, bölgede "gündöndü" diye de adlandırılan ayçiçekleri, yolculuk yapanlara güzel manzara sunuyor.

Özellikle gurbetçi girişlerinin olduğu dönemde trafiği artan Trakya yolları arasındaki tarlalardan baş veren bölgede "gündöndü" diye de adlandırılan ayçiçekleri, yolculukların renkli bir rotada yapılmasını sağlıyor.

Gün boyunca yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu doğal güzelliği fotoğraflıyor.



Tekirdağ Fotoğraf Derneği kurucu üyesi Güven Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeklerin oluşturduğu görsel güzelliklerin, hem fotoğrafçıların hem de ziyaretçilerin dikkatini çektiğini belirtti.

Çelik, Tekirdağ'ın farklı bölgelerindeki ayçiçek tarlarına fotoğraf çekimi için gezi düzenlediklerini belirterek, "Güzel manzara ve ideal ışığa sahip bölgelerde, ayçiçeği fotoğrafı çekimleri yapıyoruz. Sadece biz değil, Tekirdağ'a ziyarete gelenler de araçlarından inip, bu manzaraları ölümsüzleştiriyor." dedi.

Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya da gün boyu yolculuk yaptığını vurgulayarak, "Sarı ve yeşilin tonlarının buluştuğu ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumunda ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor. Bizde bazen bu güzellik karşısında duyarsız kalamıyoruz ve mola verip fotoğraf çekiyoruz." ifadesini kullandı.









Kaynak: AA