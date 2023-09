Sürücülerin sinyal vermemesi trafik kazalarının en önemli etkeni

Trafik kazalarının sıkça yaşandığı günlerde Eskişehir'de vatandaşlar hatalı davranışlardan dolayı kazaların oluştuğu görüşünde birleşirken, gerekli kurallara uyulmasıyla bunun önlenebileceğini belirttiler.

Türkiye'de sürücülerin ve vatandaşların ihmalleri sonucunda birçok kaza meydana geliyor. Sürücülerin kaza yapmalarındaki etkenlerin başında emniyet kemeri takmama, aşırı hız, sinyal vermeme gibi faktörler yer alıyor. Eskişehir'de de son günlerde artan trafik kazalarının başlıca sebepleri aynı etkenler olarak öne çıkıyor. Sürücü kursu eğitmenleri, trafik kazalarına neden olan ihmallerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sinyal vermemenin kazaların oluşmasında önemli derecede etken olduğunu söylüyor. Bazı vatandaşlar ise trafik kurallarına kimsenin riayet etmediğine vurgu yaparak kentte bir trafik probleminin olduğu görüşünü aktardı.

"Sanki ayıp bir şey gibi sinyal kullanmamak moda oldu"

Eskişehir'de bir sürücü kursunda eğitmen olan Ekrem Kaya, kendilerine yetkili makamlardan yıllık trafik kazalarına ilişkin ihlal bilgilerinin istatistiklerin ulaştığını belirtti. Eğitmen Kaya, ortaya çıkan verilere göre, araç hızının yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymaması etkeninin kazaların oluşmasında en önemli ihlal olduğunu ifade etti. Sürücülerin aşırı hız yapma, sinyal vermeme gibi davranışların yaygın hale geldiğine dikkat çeken Kaya, sabırlı olmanın trafikteki her unsura faydalı olacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki en büyük sıkıntımız hala çözülemeyen aşırı hız yapma merakı. Özellikle gençlerde bu sıkıntıyı hala yaşıyoruz. Araçlarımız teknolojiye ne kadar uygun olsa sol şeridi kapatarak gitmememiz gerektiğini hala anlayamadık. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Eğitmen olarak biz de öğrencilerimize bunları sık sık hatırlatmamız gerekiyor. Genellikle park kurallarına uymama sorunlarını çok yaşıyoruz. Özellikle araç kullananlarda sinyal vermeme, sinyal hatası gibi olaylar var. Araç tam döneceği esnada sinyali veriyor, bir işe yaramaz. 30-40 metre kala sinyalimizi vermemiz gerekiyor. Sanki ayıp bir şey gibi sinyal kullanmamak moda oldu. Şehir içindeki kazaların yüzde 90'ını bundan kaynaklanıyor. Eskişehir'de tahammülsüzlük var. Tramvay yolu yavaşlatıyor ama onlar da bir toplu taşıma aracı olduğu için muhakkak süreler uzayabiliyor. Trafikte sabırlı olmamız lazım. Trafik adabı diye bir şey var. Bu sıcak havalarda birbirimize saygımızı göstermemiz gerekiyor."

"Burada çok büyük bir trafik problemi var"

Şehrin en işlek caddelerinden olan Cengiz Topel Caddesi'nde gözlükçü esnaflığı yapan Ömer Faruk Göker, trafikte birçok kişinin kurallara uymadığını dile getirdi. Sosyal medyada trafik ile ilgili kamu spotu tarzı paylaşımların yapılmasının hem sürücüler hem vatandaşlar açısından daha faydalı olacağını düşüncesini belirten Göker şöyle konuştu:

"Türkiye'de trafik kurallarına uyulduğunu düşünmüyoruz. Birçok kişi aldırış etmiyor. Özellikle yayalar, yaya yolunu kullanmıyor, ışığı da kullanmıyor. Araç sürücüsü yerdeki çizginin neyi ifade ettiğine bakmıyor. Önceliği kendinde görüyor. Bu yüzden kaza kaçınılmaz oluyor. Her gün 1-2 tane kaza bu caddede oluyor. Aslında sosyal medya herkeste olan bir şey. Kamu spotu gibi şeyler eskiden televizyonlarda yayınlanırdı. Sıklıkla sosyal mecralarda yayınlanabilir. Buradan birine araba çarptığını, bir kamera kaydı görseler bence insanlar daha duyarlı olur. Yaya da yola atlıyor, otobüs de ortada durmak zorunda kalıyor. Burada çok büyük bir trafik problemi var."

"Vatandaşın sağlığı, emniyeti açısından emniyet kemeri takması önemli"

Sürücü olduğunu belirten Hüseyin Güler isimli bir başka vatandaş ise, hız limitini aşanların ve sürüş sırasında cep telefonu kullanılmasının trafik kazalarına neden olduğunu belirterek sürücüleri dikkatli olmaya davet etti. Emniyet kemerinin takılmasının kazaları engelleme açısından önemli olduğunun altını çizerek, "Trafik kurallarına uymaları vatandaşların sağlığı, güvenliği açısından iyi olur. Ben de bir sürücü olarak elimden geldiği kadar uymaya çalışıyorum. Kurallara uyulmasını temenni ediyoruz. Sürücüleri dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kimse kurallara umuyor. Doğru dürüst kemer takan yok. Hız limitini aşanlar oluyor. Bunun sonucunda da illa ki kazalar meydana geliyor. Cep telefonu dikkati dağıtıyor. Kazaların başlıca sebeplerinden cep telefonu. Emniyet kemerini takmaları önemli. Ara sıra biz de unutuyoruz ama takmak gerekiyor. Vatandaşın sağlığı, emniyeti açısından emniyet kemeri takması önemli. Çünkü kazanın nereden geleceği belli olmaz. Kaza geliyorum demez. Trafikte her an her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)