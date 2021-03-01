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  3. Sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla evin içine giren tır korku yarattı!

Sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla evin içine giren tır korku yarattı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır sürücüsü Durmuş G., geri vites yaptığı sırada tırın dorsesiyle bir evin duvarını yıktı. Neye uğradığına şaşıran ev sakinleri yaşadıkları korkuyla evden dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise Durmuş G.’yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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01 Mart 2021 Pazartesi 11:12
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