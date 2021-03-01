Sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla evin içine giren tır korku yarattı!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır sürücüsü Durmuş G., geri vites yaptığı sırada tırın dorsesiyle bir evin duvarını yıktı. Neye uğradığına şaşıran ev sakinleri yaşadıkları korkuyla evden dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise Durmuş G.’yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | İnci, Han ile ilgili gerçeği öğreniyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 184. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hızır'dan İlyas'a büyük görev!
Sevgilisinin telefonla oynamasına dayanamadı! Pompalı tüfekle sevgilisine dehşeti yaşattı
Ankara'da eski eşe dehşet anları! Sokak ortasında delik deşik etti
01 Mart 2021 Pazartesi 11:12
Benzer Videolar