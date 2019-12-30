Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon dereye uçtu. Dere içine yan yatan kamyonun sürücü mahallinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü sedyeye yatmak istemeyince itfaiye ekipleri uzun süre dil döktü. Sonunda ikna olan sürücü sedye ile kaza yerinden çıkartıldı.

Kaza gece saatlerinde Düzce Merkez'de bulunan Karaca Deresi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beyciler Mahallesi'nden şehir merkezine seyretmekte olan Ramazan S.'nin kullandığı 34 HY 5365 plakalı kamyon Karaca Deresi kenarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaca deresine uçarak dere ortasına yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Kamyon mahalindeki sürücü itfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkartıldı. Kamyon üzerinde bekleyen sürücünün ambulansa aşınması için itfaiye arama kurtarma vinci uzatıldı. Vince bağlı sedyeye binmek istemeye sürücü Ramazan S.'yi ikna etmek için itfaiye ekipleri uzun süre dil dökmek zorunda kaldı. Sonunda ikna olan yaralı sürücü vinçle kaldırılan sedyede itfaiye ekiplerine küfürler savurdu.

Kazayı görerek itfaiye ve polis ekiplerine haber veren bir vatandaş ise; "Ben evime gitmek için yolda ilerliyordum. Karşıdan gelen kamyon virajı alamadı ve dereye uçtu. Hemen aracımı park edip yardıma gittim. Ardından da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdim" dedi.

Dereye uçan kamyondan çıkartılan sürücü dere kenarında yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA