Sürütme ve Yükleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sürütme ve Yükleme İşçisi görev tanımı nedir, Sürütme ve Yükleme İşçisi ne iş yapar, Sürütme ve Yükleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sürütme ve Yükleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sürütme ve Yükleme İşçisi Tanımı;

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Sürütme ve Yükleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sürütme ve Yükleme İşçisi Maaşları

Sürütme ve Yükleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sürütme ve Yükleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sürütme ve Yükleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.09

Meslek Adı :

Sürütme ve Yükleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ormanlık arazide yapılan ağaç kesiminden çıkan emvalin kesildiği yerden; insan, hayvan ve motorlu araç gücüyle sürütmek suretiyle yada kaldırarak veya yükleme yoluyla nakil vasıtalarının ulaşabildiği yol kenarlarında bulunan yükleme alanlarına taşıma işlemini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sürütme ve Yükleme İşçisi, genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ormanlık arazide ağaç kesimciler tarafından kesilerek odun, tomruk, ve küçük dallarından oluşan emvalin, nakledilmek üzere yol kenarlarında belirlenmiş düz alanlara ve yolun geniş kısımlarındaki yol kenarlarına taşınması için gerekli hazırlığı yapmak,

b) Kesimden meydana gelen emvalin özellikle tomrukların taşınması için hayvan ve iş makinelerinden yararlanmak,

c) Kısa mesafelerde İnsan gücüyle taşınması mümkün olan küçük ve ince tomruk ve odunları taşımak,

d) Emval yoldan yukarıda bulunuyor ve tomruğun yuvarlanmasına engel olabilecek dikili ağaç yada kaya parçası yok ise tomruğu yola doğru yukarıdan aşağıya yuvarlamak,

e) Hayvan gücünden yararlanılacaksa taşıyıcı hayvan için gerekli semer ve çekim kayışı ve urgan gibi koşum malzemelerini hayvan üzerine yerleştirmek,

f) Taşınacak emvali hayvan üzerine yüklemek yada halat yardımı ile sürütmek suretiyle yol kenarına taşımak,

g) İnsan ve hayvan gücü ile taşınması mümkün olmayan engebeli arazi ve dere yataklarında bulunan tomrukları, özel tertibatlı iş makinelerinden yararlanarak tomruğa ve iş makinesine bağladığı halat, çelik halat veya zincir ile sürüterek yol kenarına çekmek,

h) Taşınan ağaç emvalini yol kenarındaki geniş kısımlara önlem alarak konulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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