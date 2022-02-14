Survey ve Belgelendirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Survey ve Belgelendirme Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Survey ve Belgelendirme Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Survey ve Belgelendirme Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Survey ve Belgelendirme Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Survey ve Belgelendirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Survey ve Belgelendirme Uzmanı Maaşları

Survey ve Belgelendirme Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12500_TL'dir. En düşük Survey ve Belgelendirme Uzmanı maaşı 8000_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Survey ve Belgelendirme Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.61

Meslek Adı :

Survey ve Belgelendirme Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Survey ve belgelendirme işlemleri için liman başkanları,

Gemi Survey Kurulu;kıyı emniyeti,hudut ve sahilller,Deniz Ticaret Odası ve klas kuruluşları ile ilişkilerinin sağlanması ve gerekli belgelerin takibinin yapılmasından sorumlu olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Survey ve Belgelendirme Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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