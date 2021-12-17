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Sürveyan ne demek, TDK'ya göre Sürveyan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sürveyan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sürveyan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sürveyan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sürveyan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sürveyan ne demek, TDK'ya göre Sürveyan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sürveyan ne demek? Sürveyan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sürveyan kelimesi. Peki sürveyan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sürveyan nedir, sürveyan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SÜRVEYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sürveyan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sürveyan kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sürveyan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gözetmen, gözetici

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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