Survior Yasin Acun Ilıcalı'yı çılgına döndürdü!

Yasin oyun sırasında Evrim’e söylediği sözler Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Sinirlerine hakim olamayan Yasin ise sert tavrını devam ettirince oyundan atıldı.

ACUN YASİN'İ OYUNDAN KOVUYOR!

Dokunulmazlık oyununa Yasin'in sinirli hareketleri damga vuracak. Yasin oyun sırasında Evrim’e söylediği sözlerle Acun Ilıcalı'yı da kızdırıyor. Acun Ilıcalı, "Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git" sözleriyle Yasin'i oyundan kovuyor.

EVRİM'DEN YASİN'E SERT SÖZLER!

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde de gerginlik sürüyor. Oyunda yaşanan olayı değerlendiren Evrim'in "Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım" sözleri dikkat çekiyor.