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  3. Survivor 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Acil durum konseyi toplanıyor

Survivor 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Acil durum konseyi toplanıyor

Herkes tarafından merakla beklenen Survivor 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında yarışmacılar bir yandan ödül oyununu kazabilmek için zorlu parkurda mücadele ederken diğer yandan Acun Ilıcalı'nın topladığı acil durum konseyinde yaptığı açıklama ile şoka uğruyor.

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21 Ocak 2021 Perşembe 09:00
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