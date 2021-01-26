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Survivor 14. bölümde ilk iletişim oyunu heyecanı yaşanacak | 26 Ocak Salı

TV8 fenomen yarışması Survivor'da dün yaşanan ödül oyunun ardından bugün sezonun ilk iletişim oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu kez ailelerinin sesini duyabilmek için karşı karşıya gelecek.

Survivor 2021 tüm hızıyla nefesleri kesmeye devam ediyor. Zorlu parkurların ve gerilmelerin yaşandığı adada Ünlüler ve Gönüller takımı bu defa iletişim oyunu için kapışacaklar. Nefeslerin tutulacağı bu bölümde yayınlanan 14. bölüm fragmanın ardından hangi takımın kazanacağı merak konusu.

ADADA İLK İLETİŞİM OYUNU HEYECANI YAŞANIYOR

Survivor 2021'in 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda sunucu Murat Ceylan'ın iletişim oyununun oynanacağını açıklamasıyla yarışmacılar sevinçten çılgına dönüyor. Dün akşam oynanan ödül oyunun ardından kaybeden Ünlüler takımı İletilişim oyunu kaybetmemek için elinden geleni yapacağa benziyor. 

İletişim oyununu duyan yarışmacılar arasında duygusal anlar yaşandı. Zorlu parkurda halat köprü üzerinde yürürken Hanzade'nin düşmesi ise Ünlüler takımını skor olarak geride bırakıyor. Nefeslerin tutulacağı bu bölümde hangi takımın kazanıp, sevdikleriyle görüşme fırsatına sahip olacağı ise merak konusu oldu. İletişim oyunun ardından gerçekleşecek eleme konseyinde bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Merakla beklenen Survivor 2021 14. bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısında olacak.

Survivor 14. bölümde ilk iletişim oyunu heyecanı yaşanacak | 26 Ocak Salı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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