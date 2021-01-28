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Survivor 15. bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak| 28 Ocak Perşembe 2021

TV8 fenomen yarışması Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yayınlanan son bölümde adanın ilk iletişim ödülü içi karşı karşıya gelen takımlar, bu kez ödül oyunu için kozlarını paylaşacaklar. İşte Survivor 15. bölüm fragmanı ve bölüme ait detaylar...

Survivor 15. bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak| 28 Ocak Perşembe 2021

Tüm heyecanıyla hız kesmeden devam eden fenomen yarışma Survivor 2021'in 15. bölümünde ödül oyunu coşkusu yaşanacak. Öte yandan 'Anlat Bakalım'la da yarışmacılar renkli dakikalar yaşayacak. İşte Survivor Türkiye'nin yeni bölümünün tanıtımı... 

ANLAT BAKALIM'DA RENKLİ DAKİKALAR YAŞANACAK

Yayınlanan son bölümde sms oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim bu hafta Bahar oldu. Survivor'dan elenen Bahar, şaşkınlığını gizleyemezken konseyde duygusal anlar yaşandı. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek yarışmada ödül oyunu için kapışacak takımlar zorlu ve uzun bir parkurda yarışacaklar. Oyun esnasında başlayan yağmur parkurda yarışmacılara zor anlar yaşatacak. 

Survivor 15. bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak | 28 Ocak Perşembe 2021

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Ödül oyunun hemen sonrasında ise Ünlüler ve Gönüllüler takımını "Anlat Bakalım" ile renkli dakikalar bekliyor. Takım arkadaşlarına verilen kelimeyi anlatmaya çalışan yarışmacılar eğlenirken bir yandan da kazanmayı hedefliyorlar. Başarılı ve gerçekçi tarifleriyle komedyen Hayrettin Anlat Bakalım oyununa damgasını vuracak...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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