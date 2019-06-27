Survivor 2019 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 27 Haziran Perşembe

27 Haziran akşamı Survivor'da Siyah ve Beyaz takım arasında kıyasıya rekabet yaşanacak. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar haberimizde..

SURVİVOR 2019'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 HAZİRAN

Survivor 2019'da 27 Haziran akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kazanan takım "SİYAH TAKIM" oldu...

SURVİVOR 2019 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2019 yarışmasının hangi günler yayınlanacağı TV8 yayın akışıyla belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelelerin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümleri cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba geceleri yayınlanacak.

SURVİVOR 2019'DA YENİ KURAL

Acun Ilıcalı yeni kuralı açıkladı. Bir takımdaki erkek ya da kadın sayısı karşı cinsin sayısından ikiden fazla olamayacak. Bu yüzden eleme yaparken bu kuralı kullanacağız. Böylece oyunlardaki sayısal denge bozulmayacak.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE TAKIMI

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN TAKIMI

SURVİVOR NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır.

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.