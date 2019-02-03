Survivor 2019 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3 Şubat

Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Survivor programı daha ilk bölümden izleyenleri ekrana kitlemeyi başardı. İlk bölümde izleyiciler ödül ve dokunulmazlık oyunu mücadelesine tanık oldu. Şimdi ise gözler Survivor ödülü ve dokunulmazlık ödülünü hangi takımın kazandığına çevrildi. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan 3 Şubat 2. bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2019 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık hangi takımda?

SURVİVOR 2019 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 3 ŞUBAT

Türkiye - Yunanistan arasında oynanan Survivor 2019'da dokunulmazlık oyunu 3 Şubat akşamı oynanacak. Dokunulmazlık oyunu biter bitmez kazanan takım haberimizde eklenecektir. Takipte kalın!

SURVİVOR 2019 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 ŞUBAT

Survivor Türkiye – Yunanistan yarışmasında ödül oyununda her iki takım denizde bulunan sala koştu. Her iki takım tamamen sala ulaşmaya çalıştı. Daha sonra denizde bulunan salı karaya çekmek için mücadele ettiler. Salı karaya ilk getiren takım Türkiye oldu.

Daha sonra sepete top atma oyunu oynandı. Türkiye 12, Yunanistan 9 topu sepete attı.

Survivor Türkiye-Yunanistan’da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler.

Kazanan takım Türkiye oldu. Türk takımı barakasına ve erzaklarına kavuştu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 2 ŞUBAT

Acun Ilıcalı: İki takım da dokunulmazlık için hazır. İki oyun var. Eğer iki takım da bir kez kazanırsa kısa bir oyun daha oynanacak.

Türkiye: 10 Yunanistan: 6

SURVİVOR 2019 İLK SEZON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Acun Ilıcalı'dan Okay yorumu: Parkuru mükemmel bitirdi

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Okay, Dimitris'e karşı mücadele etti. Okay parkurdaki hızıyla dikkat çekti...

Kader bir saniye farkla puanı aldı!

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Ioulieta ile karşı karşıya gelen Kader, bir saniye farkla rakibinden sayıyı aldı...

Acun Ilıcalı'dan Seda yorumu 'Önümde Sema koşuyordu bugün'

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı, Seda'nın performansı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Acun Ilıcalı, Seda'nın stilini Sema'ya benzetti...

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Seda, Ioulieta'ya karşı mücadele etti. Seda atışlardaki başarısıyla rakibine şans tanımadı...

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE TAKIMI

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN TAKIMI

YENİ SUNUCU MURAT CEYLAN

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışması için bir değişikliğe gitti. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve ana sunuculuğuyla ekranlara gelecek programda Acun Ilıcalı'nın olmadığı zamanlarda Alp Kırşan sunuculuk yapıyordu, fakat sunucu değişikliği yaşandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.

SURVİVOR'IN YENİ SUNUCUSU MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan İstanbul'da doğdu. Lsieden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Celyan müzik dersleri aldı.

Sporla da ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Sport Kulübü'nde lisanslı binicilik yapar.Surf ve patenle de ilgilenir.

İlk olarak 2013 yılında Survivor'da katıldı, üçüncülük elde etti. 2018 yılında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014'te 'Para Bende' adlı yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılkında 'Yeni Nesil' adlı müzik albümü çıkarttı. Ayrıca 2017 yılında Familya adlı TV dizisinde de oynadı.

SURVİVOR NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır.

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.