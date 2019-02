Survivor 2019 ilk oyunu kim kazandı? 2 Şubat Survivor ilk yarışma sonucu

Survivor 2019 ilk oyunu kim kazandı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor 2019'da ilk yarışmayı hangi takım kazandı. Türkiye takımının liderliğiyle başlayan erzak oyununda nefesler tutuldu. Her bölümü ekranlara damga vuran yapımda bu sezon neler olacağı merak konusu oldu . 2 Şubat oyununu kim aldı? Peki Survivor 2019 ilk oyunu kim kazandı?

SURVIVOR 2019 İLK OYUNU KİM KAZANDI ?

Survivor 2019 ilk oyunu kazan takım Türkiye oldu. 12-9 kazanılan erzak yarışmasının ardından Yunan takımı büyük bir hüsranla oyun alanından ayrıldılar.

ÖDÜL OYUNUNUN KAZANINI TÜRKİYE OLDU!

Kıyasıya bir rekabetle başlayan Survivor Türkiye Yunanistan'da ilk oyun büyük bir heyecanla başladı. yarışmayı önde götüren Türkiye takımı Yunanistan'ı 12-9 yenerek erzak ödülünü kazandı.

YENİ SUNUCU MURAT CEYLAN

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışması için bir değişikliğe gitti. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve ana sunuculuğuyla ekranlara gelecek programda Acun Ilıcalı'nın olmadığı zamanlarda Alp Kırşan sunuculuk yapıyordu, fakat sunucu değişikliği yaşandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.

SURVIVOR TÜRKİYE

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'nin uzun süreli polisiye dram dizisi Arka Sokaklar'da rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsep değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran] beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı All Star Şampiyonu olmuştur.

SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Türkiye'de TV8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı ve Alp Kırşan tarafından sunulan yarışma. Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

Yarışmanın 1. sezonunun kazananı olan Derya Büyükuncu Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Nihat Doğan İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Taner Tolga Tarlacı Üçüncü olmuştur.





Yarışmanın 2. sezonunun kazananı olan Nihat Alptuğ Altınkaya Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Hasan Yalnızoğlu İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Anıl Tetik Üçüncü olmuştur.

Yarışmanın 3. sezonunun kazananı olan Hilmi Cem İntepe Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Hazar Manço İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan Üçüncü olmuştur.

Yarışmanın 4. sezonunun kazananı olan Turabi Çamkıran Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Gökhan Keser İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Ahmet Dursun Üçüncü olmuştur.



Yarışmanın 5. sezonunun kazananı olan Çağan Atakan Arslan Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Serkay Tütüncü İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Damla Can Üçüncü olmuştur.

Yarışmanın 6. sezonunun kazananı olan Ogeday Girişken Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Adem Kılıççı ikinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Serhat Akın üçüncü olmuştur.

SURVİVOR



Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yapılan televizyon yarışması. Programda, yarışmacılar yerleşim yerinden uzak bir bölgede soyutlanarak; para ödülü ve diğer ödüller için çekişirler. Yarışmada kademeli eleme sistemi kullanılır. Yarışmacılar, yalnızca bir yarışmacı kalana kadar diğer takım arkadaşlarını kapalı oylama ile elerler. Yarışmayı kazanan "Sole Survivor" (Hayatta kalan kişi) unvanını da alır. Survivor formatı 1992'de İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından oluşturulmuştur.

SURVIVOR YUNANİSTAN SUNUCUSU SAKİS TANİMANİDİS KİMDİR?