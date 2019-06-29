Survivor 2019 son ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2019 finali ne zaman? soruları Survivor final günü yaklaştıkça merak ediliyor. 30 Haziran'da final yapacak survivor programında herkes son ödül oyununu merak ediyor. İşte Survivor 2019 final yaklaşırken tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde...

SURVİVOR 2019 SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR 2019 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'un ekranlara gelen 107. bölümünde siyah ve beyaz takım parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Punta Cana'da veda yemeği için yarışmacılar 107. bölümde büyük rekabet yaşadı. Survivor'da final öncesi ödül oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları, oyun sonrası final için daha fazla motive oldu.

YUSUF VE EMRE'NİN FİNAL SEVİNCİ

Survivor 2019'un ekranlara gelen 107. bölümünde Yusuf ve Emre finale kalmanın sevincini yaşadı. Survivor'un son dokunulmazlık oyununu kazanan ikili, Bora'nın elenmesiyle ilgili konuşma yaptı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Bir ismin Survivor'a veda edeceği diğer ismin finale gideceği konseyde adaya veda eden isim, yapılan halk oylaması sonucuna göre Bora oldu.

SURVIVOR 2019 TÜRK FİNALİSTLERİ KİMLER?

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında finale kalan son isim Okay oldu. Survivor'ın finalinde yarışacak Türk yarışmacılar Seda, Emre, Yusuf ve Okay oldu. Seda, Emre ve Yusuf'un finale kaldığı ise geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Seda, sembol oyununu kazanarak günler öncesinden finali garantilemişti.

SURVIVOR'DA YUNAN FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Survivor 2019'da siyah ve beyaz takımlardan finale kalan 4 Yunan yarışmacı belli oldu. Survivor finalinde mücadele edecek olan Yunan yarışmacılar ise Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi oldu.

SURVIVOR 2019 FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OLACAK?

Survivor'ın Dominik'te çekilen son bölümde siyah ve beyaz takım yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor geçtiğimiz yılların aksine bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yapmayacak.

SURVİVOR FİNAL NEREDE OLACAK 2019?

Survivor 2019'un finali Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak. Survivor'ın final bölümleri ise 30 Haziran Pazar ve 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Survivor finali canlı yayınla Bodrum Kalesi'nde yapılacak.