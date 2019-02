Survıvor 2019 Türkiye Yunanistan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survıvor Türkiye Yunanistan büyük bir heyecanla başladı. İlk ödül oyununu kazanan takım Türkiye oldu. Peki Survıvor 2019 Türkiye Yunanistan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'da ilk dokunulmazlık oyunu 2 Şubat'ta ekranlara geldi. Kıyasıya başlayan rekabette kazan takım Türkiye oldu. Son oyunda Seda'nın muhteşem performansıyla Türkiye ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR NEDİR?

Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır.



Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.

Survivor 2019 ilk oyunu kazan takım Türkiye oldu. 12-9 kazanılan erzak yarışmasının ardından Yunan takımı büyük bir hüsranla oyun alanından ayrıldılar.

Kıyasıya bir rekabetle başlayan Survivor Türkiye Yunanistan'da ilk oyun büyük bir heyecanla başladı. yarışmayı önde götüren Türkiye takımı Yunanistan'ı 12-9 yenerek erzak ödülünü kazandı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışması için bir değişikliğe gitti. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve ana sunuculuğuyla ekranlara gelecek programda Acun Ilıcalı'nın olmadığı zamanlarda Alp Kırşan sunuculuk yapıyordu, fakat sunucu değişikliği yaşandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'nin uzun süreli polisiye dram dizisi Arka Sokaklar'da rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsep değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran] beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı All Star Şampiyonu olmuştur.

SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Türkiye'de TV8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı ve Alp Kırşan tarafından sunulan yarışma. Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

Yarışmanın 1. sezonunun kazananı olan Derya Büyükuncu Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Nihat Doğan İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Taner Tolga Tarlacı Üçüncü olmuştur.



Yarışmanın 2. sezonunun kazananı olan Nihat Alptuğ Altınkaya Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Hasan Yalnızoğlu İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Anıl Tetik Üçüncü olmuştur.

Yarışmanın 3. sezonunun kazananı olan Hilmi Cem İntepe Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Hazar Manço İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan Üçüncü olmuştur.

Yarışmanın 4. sezonunun kazananı olan Turabi Çamkıran Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Gökhan Keser İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Ahmet Dursun Üçüncü olmuştur.



Yarışmanın 5. sezonunun kazananı olan Çağan Atakan Arslan Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Serkay Tütüncü İkinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Damla Can Üçüncü olmuştur.

Yarışmanın 6. sezonunun kazananı olan Ogeday Girişken Şampiyon, Büyük Finalde SMS oyları ile kaybeden Adem Kılıççı ikinci, Yarı Finalde SMS oyları ile elenen Serhat Akın üçüncü olmuştur.