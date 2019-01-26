Survivor 2019 ilk yarışmacısı Hakan Kanık olmuştu. 19 yaşında olah ve MasterChef Türkiye’den tanıdığınız Hakan Kanık yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Peki ama Survivor Türkiye-Yunanistan'a katılacağı kesinleşen ilk isim olan Hakan Kanık, zorlu mücadeleye nasıl hazırlanıyor?

"GÜNDE ÇİFT ANTREMAN YAPIYORUM"

Günde çift antreman yapıyorum, beslenmeler ayrı. Heftada üç gün parkurlar yapıyoruz. Profesyonel ilerliyoruz. Oyunlarda takımı sırtlarım.

"BENİ KÜÇÜMSEMEYİN"

Kimse beni küçümsemesin yaşımdan dolayı. Her yerde yaşımdan dolayı küçümsemdim. MasterChef'te de oldu ama Survivor'da buna asla izin vermeyeceğim. Yaşımın verdiği atiklik ve güçle takımımı sırtlayacağım.