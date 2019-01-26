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  3. Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu! İşte yarışacak isimler

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu! İşte yarışacak isimler

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan 2 Şubat'ta ekranlara gelecek. 2019 Survivor yaklaşırken Türkiye ve Yunanistan takımlarının 12 ismi belli oldu. Peki Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye takımında yer alacak 12 isim...

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu! İşte yarışacak isimler 1114

Survivor 2019 ilk yarışmacısı Hakan Kanık olmuştu. 19 yaşında olah ve MasterChef Türkiye’den tanıdığınız Hakan Kanık yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Peki ama Survivor Türkiye-Yunanistan'a katılacağı kesinleşen ilk isim olan Hakan Kanık, zorlu mücadeleye nasıl hazırlanıyor?

"GÜNDE ÇİFT ANTREMAN YAPIYORUM"

Günde çift antreman yapıyorum, beslenmeler ayrı. Heftada üç gün parkurlar yapıyoruz. Profesyonel ilerliyoruz. Oyunlarda takımı sırtlarım.

"BENİ KÜÇÜMSEMEYİN"

Kimse beni küçümsemesin yaşımdan dolayı. Her yerde yaşımdan dolayı küçümsemdim. MasterChef'te de oldu ama Survivor'da buna asla izin vermeyeceğim. Yaşımın verdiği atiklik ve güçle takımımı sırtlayacağım.