Survivor 2019'da eleme adayları kimler? 17 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarının yıllardır vazgeçilmeyen yarışma programı Survivor 2019'da 17 Şubat akşamı dokunulmaz oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Türk takımı mı, Yunan takımı mı dokunulmazlık oyununu kazandı? Geçen hafta adaya kim veda etti? İşte Survivor 2019 detayları...

SURVİVOR 2019'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve Türkiye takımı farklı kazandı. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden ve Ada’dan bir yarışmacı veda eden Türk takımı bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununu da kazanmak ve kendini garanti altına almak istiyor. Yunanistan takımı da bu akşam oynanacak olan oyunlar eşitliği sağlamak ve final turuna oyunu taşıma niyetinde.

İkinci dokunulmazlık oyununu 10-6 skor ile Türk takımı kazandı

SURVİVOR 2019'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu akşam oynanacak 2. dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belli olacak. Eleme adayları belli olduktan sonra isimler haberimize eklenecektir.

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün (16 Şubat) yayınlanan Survivor 2019 bölümünde ilk dokunulmazlığı ezici bir üstünlükle Türk takımı kazandı. Skor: 10-4

GEÇEN HAFTA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kızlarda Sude bireysel dokunulmazlığı alırken; erkeklerde Bora oldu.

Konseyde birinci eleme adayı Kader oldu. Sude ise Okay'ın adını verdi. Üçüncü eleme adayı ise Atakan oldu.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Kader oldu.

SURVİVOR KADER KARAKAYA KİMDİR?

1996 Bursa Osmangazi doğumlu Kader Karakaya, ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları'nda futbol eğitmenliği yapıyor.

SURVİVOR 2019 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2019 yarışmasının hangi günler yayınlanacağı TV8 yayın akışıyla belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelelerin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümleri cumartesi, pazar, pazartesi ve salı geceleri yayınlanacak.

SURVİVOR 2019'DA YENİ KURAL

Acun Ilıcalı yeni kuralı açıkladı. Bir takımdaki erkek ya da kadın sayısı karşı cinsin sayısından ikiden fazla olamayacak. Bu yüzden eleme yaparken bu kuralı kullanacağız. Böylece oyunlardaki sayısal denge bozulmayacak.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE TAKIMI

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN TAKIMI

SURVİVOR NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır.

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.