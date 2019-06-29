Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı? 29 Haziran

Tv8 ekranlarının yıllardır vazgeçilmeyen yarışma programı Survivor 2019'da 29 Haziran akşamı ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı? Beyaz takımı mı, Siyah takım mı ödül oyununu kazandı? İşte detaylar.

SURVİVOR 2019'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da 29 Haziran akşamı Siyah ve Beyaz takım mücadele etti. Kazanan takım "........TAKIM" oldu...

SURVİVOR 2019 SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR 2019 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'un ekranlara gelen 107. bölümünde siyah ve beyaz takım parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Punta Cana'da veda yemeği için yarışmacılar 107. bölümde büyük rekabet yaşadı. Survivor'da final öncesi ödül oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları, oyun sonrası final için daha fazla motive oldu.

YUSUF VE EMRE'NİN FİNAL SEVİNCİ

Survivor 2019'un ekranlara gelen 107. bölümünde Yusuf ve Emre finale kalmanın sevincini yaşadı. Survivor'un son dokunulmazlık oyununu kazanan ikili, Bora'nın elenmesiyle ilgili konuşma yaptı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Bir ismin Survivor'a veda edeceği diğer ismin finale gideceği konseyde adaya veda eden isim, yapılan halk oylaması sonucuna göre Bora oldu.

SURVIVOR 2019 TÜRK FİNALİSTLERİ KİMLER?

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında finale kalan son isim Okay oldu. Survivor'ın finalinde yarışacak Türk yarışmacılar Seda, Emre, Yusuf ve Okay oldu. Seda, Emre ve Yusuf'un finale kaldığı ise geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Seda, sembol oyununu kazanarak günler öncesinden finali garantilemişti.

SURVIVOR'DA YUNAN FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Survivor 2019'da siyah ve beyaz takımlardan finale kalan 4 Yunan yarışmacı belli oldu. Survivor finalinde mücadele edecek olan Yunan yarışmacılar ise Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi oldu.

SURVIVOR 2019 FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OLACAK?

Survivor'ın Dominik'te çekilen son bölümde siyah ve beyaz takım yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor geçtiğimiz yılların aksine bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yapmayacak.

SURVİVOR FİNAL NEREDE OLACAK 2019?

Survivor 2019'un finali Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak. Survivor'ın final bölümleri ise 30 Haziran Pazar ve 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Survivor finali canlı yayınla Bodrum Kalesi'nde yapılacak.

SURVIVOR FİNALİSTLERİ 2019 KİMLER? SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU 2019?

Survivor'un ekranlara gelen 107. bölümünde siyah ve beyaz takım parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Punta Cana'da veda yemeği için yarışmacılar 107. bölümde büyük rekabet yaşadı. Survivor'da final öncesi ödül oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları, oyun sonrası final için daha fazla motive oldu.

YUSUF VE EMRE'NİN FİNAL SEVİNCİ

Survivor 2019'un ekranlara gelen 107. bölümünde Yusuf ve Emre finale kalmanın sevincini yaşadı. Survivor'un son dokunulmazlık oyununu kazanan ikili, Bora'nın elenmesiyle ilgili konuşma yaptı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Bir ismin Survivor'a veda edeceği diğer ismin finale gideceği konseyde adaya veda eden isim, yapılan halk oylaması sonucuna göre Bora oldu.

SURVIVOR 2019 TÜRK FİNALİSTLERİ KİMLER?

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında finale kalan son isim Okay oldu. Survivor'ın finalinde yarışacak Türk yarışmacılar Seda, Emre, Yusuf ve Okay oldu. Seda, Emre ve Yusuf'un finale kaldığı ise geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Seda, sembol oyununu kazanarak günler öncesinden finali garantilemişti.

SURVIVOR'DA YUNAN FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Survivor 2019'da siyah ve beyaz takımlardan finale kalan 4 Yunan yarışmacı belli oldu. Survivor finalinde mücadele edecek olan Yunan yarışmacılar ise Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi oldu.

SURVIVOR 2019 FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OLACAK?

Survivor'ın Dominik'te çekilen son bölümde siyah ve beyaz takım yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor geçtiğimiz yılların aksine bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yapmayacak.

SURVİVOR FİNAL NEREDE OLACAK 2019?

Survivor 2019'un finali Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak. Survivor'ın final bölümleri ise 30 Haziran Pazar ve 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Survivor finali canlı yayınla Bodrum Kalesi'nde yapılacak.

ELENEN SON İSİM BELLİ OLDU

Sezon boyunca çekişmeli mücadelenin yaşandığı yarışmanın finaline sayılı günler kala, önceki akşam yayınlanan bölümde elenen son isim belli oldu. Böylelikle finalistler de ortaya çıktı.



DOKUNULMAZLIĞI SİYAH TAKIM KAZANDI

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesinde yüksek performans sergileyerek müthiş bir mücadele gerçekleştirdi. Dokunulmazlığı siyah takım kazandı.



BORA ELENDİ OKAY FİNALE KALDI

Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Toplu sms oylaması sonuçlarına göre, yarışmada performansıyla öne çıkan Bora elenen isim oldu. Okay ise finale yükseldi.



FİNALE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında Seda, Emre ve Yusuf'un ardından finale kalan son isim Okay oldu. Yunan yarışmacılarda ise finale kalan isimler Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi olmuştu.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.



OKAY KÖKSAL KİMDİR?

Survivor Okay, 6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı. 2004’te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü.

SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi.

Survivor 2019, Survivor finalistleri, Survivor final, Survivor finalini kim kazanacak

Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur.



Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.

KAT​ERİNA DALAKA KİMDİR ?

Katerina Dalaka Yunan takımında Survivor 2019’da yer aldı. Katerina Dalaka Almanya’nın Münih kentinde doğdu. 20 Ağustos 1992 yılında doğan Katerina Dalaka 26 yaşındadır. Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka'nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018'a müthiş performansıyla damga vurmuştu.



Acun Ilıcalı, Katerina Dalaka ile yaşadığı ilginç anıyı şu şekilde anlatıyor: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, kadın yarışmacılardan birisi (Katerina Dalaka) karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor, mücadeleyi Katerina kazanıyor. Kateriba Dalaka’nın boyu 1,71 kilosu ise 55 kg’dır.

DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİMDİR?

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış.

Survivor 2019, Survivor finalistleri, Survivor final, Survivor finalini kim kazanacak

Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.

NİKOS KOSMAS KİMDİR ?

Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!

AFRODİTİ SKAFİDA

Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamaz.

Survivor 2019, Survivor finalistleri, Survivor final, Survivor finalini kim kazanacak

Survivor Afroditi Survivor Türkiye Yunanistan'da bugüne kadar 318 yarışmada mücadele etti. Survivor Yunanistan takımının yarışmacısı bu karşılaşmalardan 176 tanesini kazandı, 142'sini ise kaybetti. B usayede 55.35 başarı ortalaması yakaladı.

SURVİVOR 2019 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2019 yarışmasının hangi günler yayınlanacağı TV8 yayın akışıyla belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelelerin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümleri cumartesi, pazar, pazartesi ve salı geceleri yayınlanacak.

SURVİVOR 2019'DA YENİ KURAL

Acun Ilıcalı yeni kuralı açıkladı. Bir takımdaki erkek ya da kadın sayısı karşı cinsin sayısından ikiden fazla olamayacak. Bu yüzden eleme yaparken bu kuralı kullanacağız. Böylece oyunlardaki sayısal denge bozulmayacak.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE TAKIMI

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN TAKIMI

SURVİVOR NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır.

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.