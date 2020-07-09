Survivor 2020 kim elendi? 9 Temmuz Perşembe günü ekranların en çok izlenen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Bir yarışmacı da Survivor'a veda etti. Peki Survivor 2020 kim elendi? Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 9 Temmuz Perşembe Ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR 2020 KİM ELENDİ?

Survivor 2020'nin final rotasına ilişkin yarışmacılara açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, bu akşam bir elemenin yaşanacağını belirtip yarın ve ertesi günde bir dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirtti.

Acun Ilıcalı, Survivor'da yaşanacak iki konsey sonrası Perşembe günü bir vedanın daha yaşanacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, Cuma ve Cumartesi günü Survivor tarihinde bir ilkin yaşanacağını da aktardı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıkalamada Cuma ve cumartesi günleri kalan 4 yarışmacı arasında oynanacak oyunların canlı yayınlanacağını belirtti.

Oylamalarında canlı olacağını belirten Acun Ilıcalı "Pazar akşamı kalan 3 yarışmacı oylanacak ve finale kalan iki yarışmacı konsey sonrası pazartesi günü İstanbul'daki finale benimle beraber gidecek. Ayrıca pazar günü finale kalan isimler eski yarışmacılar ile bir yüzleşme yaşayacak" dedi.

8 Temmuz dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığı kazanan Cemal Can konseyde Elif'in ismini söyledi. 9 Temmuz'da yapılan dokunulmazlık yarışmasında ise Berkan, Cemal Can'ı 5-3 yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Konseyde Berkan bir isim söyleyerek Elif ile beraber eleme potasına girecek.

Berkan'ın Elif ile beraber eleme potasına gönderdiği isim Cemal Can oldu.

SURVİVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 9 TEMMUZ PERŞEMBE

Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunundan önce sıralama oyunu oynandı. Sıralama oyununda Berkan ile Yasin sıralama sonucu yarı finali birlikte oynayacak. Elif ile Barış çeyrek finali oynayıp sıralama da birinci olan Cemal Can'ın rakibi olmak için yarıştı. Barış 2-0 kazanarak Cemal Can'ın rakibi oldu.

Berkan ile Yasin'in yarı final yarışında ise Berkan 3-0 yenerek dokunulmazlık oyununun ilk final ismi oldu. Cemal Can ile Barış arasında oynanan yarı final oyununda Cemal Can 3-0 yenerek dokunulmazlık oyununun ikinci final ismi oldu.

Dokunulmazlık finali oyununda Berkan, Cemal Can'ı 5-3 yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

MAVİ TAKIM

CEMAL CAN

YASİN

KIRMIZI TAKIM

BERKAN

BARIŞ MURAT YAĞCI

ELİF

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020 yarışması, TV8'de her akşam ekranlarda.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz’da İstanbul’da yapılacağını dile getirdi.

Acun Ilıcalı "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" dedi.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.