Survivor 2020 kim elendi? Survivor 2020 ödül oyununu kim kazandı? 21 Şubat Cuma

Survivor 2020 kim elendi? 21 Şubat Cuma akşamı ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'de hem ödül oyunu heyecanı hem eleme akşamı yaşanacak. Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takımın kazandığı ile Survivor'dan elenen isim merak ediliyor. Peki Survivor 2020 kim elendi? Survivor 2020 ödül oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde.

SURVİVOR 2020 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 ŞUBAT CUMA

Survivor 2020'de 21 Şubat Cuma akşamı Gönüllüler 10'a 5 skorla ödül oyununu kazanarak erzakların sahibi oldu.

SURVİVOR 2020 2. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 ŞUBAT CUMA

Survivor 2020'de 21 Şubat Cuma akşamı 2. ödül oyununu kazanan "Ünlüler" takımı oldu. Ünlüler takımı ödül olarak ise yemek kazandı.

ACUN ILICALI AÇILADI: "UĞUR PEKTAŞ, SURVIVOR'A DEVAM EDEMEYECEK"

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 eleme konseyinde yarışmacılara yaptığı açıklamada "Üzülerek söylüyorum Uğur yarışmaya devam edemeyecek" dedi.

ACUN ILICALI'DAN ŞAZİYE İVEGİN ÜNER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'e dizindeki çapraz bağlarında yaşanan sorun nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi ve seneye yapılacak yarışmada "Birinci yarışmacımız olacaksın" sözünü verdi.

ACUN ILICALI SURVIVOR 2020'DE DEĞİŞEN SİSTEMİ AÇIKLADI

Surivor'da bu sene değişen eleme sistemini açıklayan Acun Ilıcalı oylamaya göre eleme adaylarının belirleneceğini söyledi.

Acun Ilıcalı şunları söyledi :" Bu seneki eleme sistemini söylüyorum; Arkadaşlar bu akşam takım olarak oylamaya çıkıyorsun. Bu akşam 1 adayı siz çıkaracaksınız. 2. ve 3. adayı sms sonuçlarına göre en çok oy alan 1. ve 2. eleme adayını söyleyecek"

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. Buna göre bu hafta Survivor günleri şu şekilde;

17 Şubat Pazartesi Günü

18 Şubat Salı Günü

21 Şubat Cuma Günü

22 Şubat Cumartesi Günü

23 Şubat Pazar Günü

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER KADROSU





EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Bir ara Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e de katılan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

CEYHUN UZUN KİMDİR?

Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir aileden gelen Fatma Günaydın, ailenin en küçüğü. Lise yıllarında okulun futbol takımında yer aldı. Bacaklarının çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başlaması nedeniyle futbol hayatına son verdi. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete gibi projelerde yer aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya gitt.. Fatma Günaydın , farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyor. Fatma Günaydın, “Boş verin yazılmış hikayeleri, ben benimkini yazıyorum.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Makbule Karabudak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındı. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lisede Anadolu Lisesi kazandı ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandı. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadı. Üniversiteden mezun olduğu sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandı. Atanır atanmaz hem görevine başladı hem de tekrar spor yapmaya. Bireysel olarak fitness ve pilates yaptı. Spor yaparken gittiği salonda spor eğitmeni olan eşiyle tanıştı ve yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Makbule Karabudak, ebeliğin yanı sıra pilates eğitmenliği yapıyor.





MERYEM KASAP KİMDİR?

Üç kardeşin en küçüğü olan Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi. Sporla tanışması lise yıllarına dayanıyor. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığı bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldı ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimini tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı. Eğitim ve spor hayatı aynı anda yürüttü. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi.

Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya getirdi. Bu süreç içinde lisans öğrenimini tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak geçti. Şu an hala aktif spor hayatına devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor.8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.

BURAK YURDAGÖR KİMDİR?

Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumlu. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER KADROSU

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Ekranlarda yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR?

Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Şaziye İvegin Üner'in Kariyeri

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.

Şaziye İvegin Üner'in Millî takım kariyeri

Şaziye, sayısız kez giydiği millî takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. İvegin, Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer aldı. Millî takımın Avrupa 2.si olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın millî basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı..Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğdu Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı.

İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti.

Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.

AYCAN YAMAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı.

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011 yılından bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR?

Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Derya Can Göçen, 12 Ekim 1979 tarihinde Çanakkale’de dünyaya geldi.

Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

Lise yıllarında Tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Serbest dalış sporuna başlaması ise çok enteresan bir hikâye. Derya Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakının ısrarı üzerine serbest dalış sporu yapmaya başladı.

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.

2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Tuğba Melis Türk, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.