Survivor 2020'de yeni yarışmacılar kim? Survivor yarışmasında Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Erman, yarışmaya uyum sağlayamadığı için gitmiş Fatma ise sakatlık yaşadığı için Survivor'a veda etmişti. 2 kişinin diskalifiye olmasının ardından Survivor 2020 yarışmasına 4 yeni isim katıldı. Survivor izleyicileri yeni yarışmacıları merak ediyor. Peki Survivor 2020'de yeni yarışmacılar kim? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVORD'A YENİ YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları Berkan Karabulut, Gizem Birdal, Aşkım Burçe Tunay ve Yunus Emre Özden oldu.

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Aynı zamanda Fit 2 Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

Survivor 2018’e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018’de artık Berkan Karabulut’lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018’de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.

Yakışıklılığı ile dikkatleri çekecek olan Berkan Karabulut, Fit2Movetr isimli Antereman ve Pilates solonunda da hem yöneticisi hemde sahibidir. Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır. Sahibi olduğu salon vasıtası ile ünlüler ile çalışma imkanı bulmuştur ve belki de Survivor 2018 vasıtası ile dizi sinema sektörüne girmeyi de planlamaktadır.

SURVİVOR GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Heyecanla izlenen Survivor 2020'de yeni yarışmacılar açıklandı. Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde yarışmacıları takdim etti. Bu yarışmacılardan biri de Gizem Birdal. Basketbolcu olan Gizem Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açık Öğretim Fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşıma geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşında fashion weeklerde çıkmaya başladı.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailenin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş.

Evleneceği kızın babasının daha normal işler yapması için baskı kurmuş. Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Yaşadığım yerde çok sevildiğini ve özellikle kız çocuklarına bedava olmak üzere çocuklara dövüşmesini öğrettiğini, modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtti.