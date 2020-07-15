Survivor 2020'nin birincisi belli oldu!

Acun Ilıcalı, Pazartesi gecesi Galataport'ta gerçekleştirilen Survivor 2020'nin yarı finalinde finalistleri açıklamıştı.

Acun Ilıcalı ilk olarak Barış'ın finale kaldığını açıklamıştı.

Barış Murat Yağcı finalistlerden biri olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Barış Murat Yağcı duygularını "Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum." diyerek ifade etmişti.

Barış'ın konuşması sonrası Acun Ilıcalı, finale giden bir diğer isimi açıklamıştı.

Cemal Can Canseven'in Survivor finalistlerinden biri olduğu açıklanınca yarışmaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu.

Cemal Can isminin açıklanması sonrası şu "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" demişti.

ACUN ILICALI'DAN YASİN OBUZ AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, bu akşam büyük finalde Yasin Obuz hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Acun Ilıcalı, Yasin Obuz hakkında ilginç bir istatistiği açıkladı.

Ilıcalı, Survivor 2020'ye dün akşam veda eden Yasin Obuz'un bir sene boyunca 215 gün prime time kuşağında televizyona çıkarak rekor kırdığını ifade etti. Acun Ilıcalı "Benim kanalımda beni geçtin" dedi.

Acun Ilıcalı, TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye yarışmasında aylarca yarışan Yasin Obuz'un Survivor ile birlikte toplam 215 gün televizyona çıktığını belirterek "Yasin bir yıl boyunca 215 gün prime kuşağında televizyona çıkarak bir rekoru kırdı. Ben 215 gün kendi kanalıma çıkmadım. Benim kanalımda beni geçtin. Helal olsun" dedi.

HADİSE'DEN YASİN'E SÜRPRİZ

Acun Ilıcalı, daha sonra Yasin Obuz'u sahneye çıkarıp ünlü şarkıcı Hadise'nin gönderdiği çikolatayı verdi.

Survivor Anlat Bakalım oyunu sırasında Hadise'nin çikolata sözü verdiğini söyleyen Yasin, "Hadise'ye teşekkür ederim. Sözünü tutmuş" dedi.

SURVIVOR 2020'NİN KAZANANI BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin kazananı Cemal Can Canseven oldu.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı..Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.