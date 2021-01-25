Survivor 2021 13. bölümünde ödül oyununu nefesleri kesecek | 25 Ocak Pazartesi

Survivor adasına son olarak sağlık durumu nedeniyle Meryem'in veda etmesinin ardından eleme adayları da belli oldu. Ekranların reyting rekortmeni Survivor 2021'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda takımlar ödül oyunu heyecanı yaşayacak. İşte yeni bölüme ait detaylar...

SURVİVOR 2021'DE ÖDÜL OYUNU HEYECANI YAŞANACAK

Zorlu mücadele ve gerilen sinirler ile geçen dokunulmazlık oyunları ve eleme konseyleri sonrasında yarışmacıları harika bir ödül bekliyor. Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler takımı yeni bir ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Yarışmadan önce programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın ballandırarak açıkladığı ödül ise yarışmacıları bir hayli sevindiriyor. Büyük ve ağır bir tekeri parkurda taşımak için çaba gösteren yarışmacıların mücadelesi, izleyenleri ekrana kilitleyecek.

Survivor yeni bölüm fragmanında, Ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya'nın sinirlerinin gerilmesi sonucu takım arkadaşlarına isyan etmesi ve Melis'in gözyaşları içinde kalması dikkatlerden kaçmadı. Survivor 13. bölümü 25 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyici karşısında olacak...