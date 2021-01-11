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  3. Survivor 2021 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ada Konseyinde neler olacak?

Survivor 2021 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ada Konseyinde neler olacak?

TV8 ekranlarının en çok izleyen yarışması Survivor yeni sezonda nefesleri kesmeye devam ediyor. İlk eleme adayının belli olmasının ardından adada gerginlik yaşanıyor. Merakla beklenen yarışmanın 3. bölüm tanıtımı yayınladı. İşte yeni bölümde yaşanılacaklar...

Acun Ilıcalı'nınn yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma Survivor yeni sezonda yepyeni kadrosuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İlk iki bölümü yayınlanan programda yarışmacıların kıyasıya rekabeti izleyici tarafından heyecanla izlendi. Hız kesmeden devam eden yarışmanın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. 

SURVİVOR 2021'İN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununun son turunda Hanzade ve Merve karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı olarak Sena Özdemir seçildi.

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ADA KONSEYİNDE KIRMIZI ALARM

Yarışmanın 11 Ocak Pazartesi yayınlanacak olan 3. bölüm fragmanında ekranlara yansıyan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm diye bahsetmesi izleyici tarafından merak konusu oldu. Konseyde kimin yarışmaya devam edememe durumunun var olduğu konuşuldu. Survivor'ın sıkı takipçileri tarafından yeni bölümde yaşanılacak olaylar heyecanla bekleniyor.

Survivor 2021 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ada Konseyinde neler olacak?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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