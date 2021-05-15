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Survivor 2021 aile ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs Cumartesi

Survivor 2021 yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan Survivor'ın 15 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı oynanacak olan ödül oyununda takımlar aileleriyle kavuşacak. Peki hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Survivor 2021 aile ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs Cumartesi

Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor 2021 yarışmasının bu bölümünde Mavi ve Kırmızı takım bayram özel olarak aileleriyle kavuşmak için birbirleriyle yarışacak. Her yarışmacının ailesinden bir kişinin geldiği bu ödülü hangi takım kazandı? İşte 15 Mayıs Cumartesi ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 15 MAYIS CUMARTESİ

Survivor 2021'de 19. hafta heyecanlı bir şekilde devam ederken elemenin olmayacağı bayram haftasında takımlar aile ödülü için parkura çıkarak kıyasıya yarışıyor.

Nefes kesecek olan zorlu parkurda hangi takım daha dayanıklı, güçlü ve iradeli olup ödülü kazandığını oyun biter bitmez haberimizden öğrenebilirsiniz...

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