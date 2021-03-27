Survivor annelerinize sorduk oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam birleşme partisinde yarışmacıların annelerine çocuklarıyla ilgili sorular soruldu ve annelerin verdikleri cevapları, yarışmacılar tahmin etmeye çalıştı. Peki oyunu kim kazandı?

SURVİVOR 2021 ANNELERİNİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor annelerinize sorduk oyununu kim kazandı? gündemde. 27 Mart Cumartesi akşamı birleşme partisi olacak. Yarışmacıların annelerine daha önce sorular soruldu.

Ardından annelerin verdikleri cevapları çocukları tahmin etmeye çalıştı. Kahkaha ile geçen oyunda kimin en çok doğru tahmin yaptığı merak ediliyor. Oyunun kazananı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?