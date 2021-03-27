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Survivor 2021 annelerinize sorduk oyununu kim kazandı?

2021 Survivor Türkiye’de bu akşam (27 Mart Cumartesi) birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar ile Acun Medya ekibi arasında futbol maçı oynanacak. Hemen ardından da 'Annelerinize Sorduk' oyunu ekranlara gelecek. Yarışma programının takipçileri Survivor annelerinize sorduk oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Survivor 2021 annelerinize sorduk oyununu kim kazandı?

Survivor annelerinize sorduk oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam birleşme partisinde yarışmacıların annelerine çocuklarıyla ilgili sorular soruldu ve annelerin verdikleri cevapları, yarışmacılar tahmin etmeye çalıştı. Peki oyunu kim kazandı?

SURVİVOR 2021 ANNELERİNİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor annelerinize sorduk oyununu kim kazandı? gündemde. 27 Mart Cumartesi akşamı birleşme partisi olacak. Yarışmacıların annelerine daha önce sorular soruldu.

Survivor 2021 annelerinize sorduk oyununu kim kazandı?

Ardından annelerin verdikleri cevapları çocukları tahmin etmeye çalıştı. Kahkaha ile geçen oyunda kimin en çok doğru tahmin yaptığı merak ediliyor. Oyunun kazananı açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?

Survivor 2021 annelerinize sorduk oyununu kim kazandı?

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