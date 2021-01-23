Survivor 2021 birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor market oyununu hangi takım kazandı? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Bİz de bu konuyla ilgili detaylı bilgileri haberimizde yer verdik.

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de Ünlüler – Gönüllüler mücadelesi bu akşam market oyunu ile devam etti. Adanın zorlu yaşam şartlarında oynanan ödül oyunlarında verilen ödüller büyük önem taşıyordu. Özellikle ödülü haftalık erzak olan market oyunlarında her iki takım yarışmacıları daha da hırslandı. Bu akşam Survivor’da market oyunu yine nefes kesti. Deniz üzerine kurulu parkurda iki ekici ve atıcıdan oluşan ikili çalışmada müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. Önce Gönüllüler öne geçti. Sonrasında Ünlüler onları yakalayıp farkı açtı. Fakat Gönüllüler yine toparlayıp öne geçmeyi başardı. 6-6 skorda ise son oyunu kazanan takım, erzak paketini alacaktı. Nefeslerin tutulduğu oyunda market oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

MARKET OYUNU ÖDÜLÜ NE?

İki takım arasında kıyasıya mücadeleye neden olacak oyun öncesinde verilecek ödül Murat Ceylan tarafından açıklandı. Ödülü duyan yarışmacılar, haftalık erzak paketinde alacakları patates ve sıvı yağ için kıran kıran mücadele verdi.

SURVİVOR 2021’DE BİRİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu her zaman büyük kapışmaya neden oluyor. Eleme potasına girmemek isteyen takımın yarışmacıları, parkurda büyük efor sarfediyor. Bu akşam Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yeni bölümde İsmail Balaban ünlülere dokunulmazlığı getiriyor.